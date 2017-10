FOTOD JA VIDEO | Somaalia pommiplahvatuse ohvrite arv on tõusnud üle 300

Somaalia laupäevase pommiplahvatuse ohvrite arv on tõusnud üle 300. Plahvatus leidis aset pealinna Muqdisho kaubanduspiirkonnas, kus on palju poode, hotelle ja ärisid.

"Me oleme kinnitanud, et plahvatuses hukkus üle 300 inimese. Hukkunute arv saab olema veelgi suurem, sest mõned inimesed on endiselt kadunud," ütles Muqdisho kiirabiteenistuse direktor Abdikadir Abdirahman täna Reutersile.

Tegemist oli ohvriterohkeima terrorirünnakuga Somaalias.

Linna Madina haigla arsti Aden Nuri sõnul ei suudetud 160 surnukeha isikut tuvastada ja valitsus mattis need eile maha.

Esialgu pole keegi plahvatuse eest vastutust võtnud, kuid Al-Qaidaga seotud rühmitus Al-Shabab on korraldanud kümneid enesetapurünnakuid, et kukutada Somaalia rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus.

Somaalia habrast valitsust ja institutsioone, sealhulgas armeed toetab Aafrika Liidu 22 000-meheline AMISOM-i missioon ja ka USA. AMISOM-i väed peaksid aga hakkama alates 2018. aasta oktoobris järk-järgult lahkuma. Somaalia vägede selleks valmisolekus kaheldakse.