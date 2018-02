FOTOD ja VIDEO | Shanghais vigastas jalakäijate hulka sõitnud kaubik 18 inimest

Linnavalitsus teatas, et kaubik paiskus kõnniteele ja süttis põlema kella üheksa ajal hommikul kohaliku aja järgi, vahendab Associated Press.

Väidetavalt suitsetas gaasiballoone vedanud juht läbi Hiina majanduspealinna sõites.

Kohaliku meedia teatel oli kaubikus kuus inimest ja mitu gaasiballooni.

Police in Shanghai say driver smoking while transporting gas tanks lost control of van and crashed into busy sidewalk, injuring 17 pedestrians. https://t.co/On4e5Y5dJb pic.twitter.com/3BAhlIE4FK