FOTOD JA VIDEO | Seitse sai vigastada teises autorünnakus Kataloonias

Hispaania politsei sõnul tapsid nad Cambrilsis neli inimest takistamaks teist terrorirünnakut, mis oleks järgnenud Barcelona omale. Vahejuhtumis sai viga kuus tsiviilisikut ja üks politseinik.

Hispaania meedia teatel vigastasid ründajad reede varahommikul kuut inimest, kui üritasid kaubikuga jalakäijatele otsa sõita.

Cadena Ser vahendab, et grupp inimesi proovis kaubikuga sõita jalakäijate alale, kuid kaubik rullus ümber ja selles viibinud isikud lasti politsei poolt maha.

Ajaleht La Vanguardia avaldas video, miles on kuulda lasud.

Politsei hoiatas inimesi ja palus neil tänavatelt eemale hoida.

Politsei kõneisiku sõnul sai Cambrilsi tulevahetuses surma neli rünndajat ja viga üks politseinik.

Politsei kinnitas, et isikud kandsid pommivöösid. Hiljem selgus, et need ei olnud ehtsad.

Cambrilsis tapetud terroristid võisid olla seotud Barcelonas juhtunuga.

Ajaleht väidab ka, et sündmuspaigal viibis jala ka viies isik, kes proovis möödakäijaid pussitada.

Värske info kohaselt on üks seitsmest vigastatust kriitilises seisundis.

Cambrils on 120 kilomeetri kaugusel Barcelonast asuv väike turistide seas populaarne linnake, kus elab umbes 33 000 inimest.

Delfile saatis rünnakust video edasi ka üks Barcelonas elav eestlane, kelle sõnul autor teadmata. Ettevaatust! Video on nõrganärvilistele mittesoovitatav, näha on terroristide surnukehasid.