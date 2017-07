FOTOD ja VIDEO | Saksamaal põrkas buss kiirteel kokku treilerveokiga ja lahvatas põlema, 18 inimest sai kardetavasti surma, 31 vigastada

Õnnetus leidis aset kohaliku aja järgi kell 7 hommikul, kui 46 reisijaga autobuss ja veel kaks sõidukit rammisid kiirteel A9 ummikusse toppama jäänud treilerveokit, vahendab The Local.

„On täiesti võimalik, et mitmetel inimestel ei õnnestunud põlema lahvatanud bussist õnnetuse järel välja saada,“ ütles politsei pressiesindaja Anner Höfer uudisteagentuurile AFP.

Kahtlemata said mitmed inimesed surma, tõdes teine pressiesindaja Jürgen Stadter telekanalile NTV. „Lootus leida 18 kokkupõrke tagajärjel kadunuks jäänud inimest väljastpoolt bussi elusalt on õhkõrn,“ tunnistas ta.

Höferi sõnul sai veel 31 inimest vigastada, neist mitmed väga raskelt. Buss hävis leekides täielikult, lisas ta.

