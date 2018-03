FOTOD ja VIDEO| Põlenud Kemerovo kaubanduskeskuses ootab päästjaid sünge vaatepilt

Pühapäeval Kemerovo kaubanduskeskuses puhkenud tulekahju nõudis vähemalt 64 inimelu. Tänaseks on avaldatud ka esimesed fotod ja videod kaubanduskeskuse sisemusest.

Täna hommikul protesteerisid tuhanded Kemerovo elanikud kohalike võimude vastu, kelle lohakust nad peavad traagilise õnnetuse põhjustajaks. Nõuti isegi Venemaa president Vladimir Putini tagasiastumist.

Protesteerijad ei usu ametlikku hukkunute arvu, vaid kardavad, et see võib olla tegelikult suurem. Sugulased räägivad, et kümned inimesed, sealhulgas paljud lapsed, on kadunud. Ohvrite sugulaste sõnul on kadunuid 67, ametnike sõnul vaid 38.

Tulekahju tekkepõhjus on endiselt ebaselge, aga kahtlustatakse õnnetust. Küll on teada, et suurele hukkunute arvule aitas kaasa see, et tulekahjualarm oli välja lülitatud ja paljud evakuatsiooniteed tõkestatud.