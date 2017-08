FOTOD ja VIDEO | Pariisis rammis auto sõdureid, kellest kuus sai viga

Pariisis sõitis auto grupi sõdurite hulka, kellest kuus sai vigastada, neist kaks tõsiselt, teatas politsei.

Intsident leidis aset Pariisi loodepoolses eeslinnas Levallois-Perret's, vahendab BBC News.

Pariisi prokurör teatas, et juhtunut uurib terrorismivastane üksus.

Politsei otsib nüüd võimalikus rünnakus osalenud sõidukit, mis oli teadete kohaselt BMW.

Kohalik linnapea Patrick Balkany ütles, et tal pole kahtlustki, et see oli tahtlik tegu.

Rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kella 8.15 ajal sõjaväekasarmute juures Levallois-Perret' Place de Verdunil.

Balkany sõnul ootas auto sõdurite väljailmumist.

"See oli BMW, mis kiirendas väga kiiresti hetkel, kui nad välja tulid," ütles Balkany.

Vigastatud sõdurid viidi Percy sõjaväehaiglasse Clamart'is. Nende täpset seisundit ei ole avaldatud.