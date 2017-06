FOTOD ja VIDEO | Pariisis Jumalaema kiriku juures ründas mees politseinikku haamriga

Politsei on piirkonna sulgenud ja palub inimestel eemale hoida, vahendab BBC.

Politseinikku rünnanud mees sai haava rindu, tema seisukord pole hetkel teada. Rünnaku lähistel viibivad inimesed sattusid prantsuse meedia teatel paanikasse. Pealtnägijate teatel viibivad maas lamava ründaja juures neli korrakaitsjat ja parameedikud.

Katedraalist ootas üle tunni välja saamist 900 inimest. Sotsiaalmeedias avaldatud piltidel on näha, kuidas nad hoiavad käsi pea kohal. Kella 19.20 paiku said inimesed lõpuks hoonest välja.

Ameeriklasest turist Kellyn Gorman rääkis BBC-le, et oli just sisenemas katedraali, kui kuulis laske ja nägi ründajat lamamas pärast politseinike reageerimist rünnakule. "Reageeriti väga kiiresti, kõik oli kõrvalise isikute jaoks turvaline," sõnas ta.

Prantsusmaal kehtib eriolukord alates 2015. aasta 13. novembril toimunud terrorirünnakust, milles hukkus 130 inimest.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK

We are being told that we will be frisked on the way out by police. #NotreDamedeParis had been great. Keeping us informed whenever they can.