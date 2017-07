FOTOD ja VIDEO | Pariisi politsei lõi laiali isetekkelise laagri 2500 põgenikuga

Prantsusmaa pealinna Pariisi politsei lõi täna varahommikul laiali juba 34. isetekkelise põgenikelaagri alates migratsioonikriisi algusest kahe aasta eest.

Laager asus ametnike sõnul linna põhjaosas ja selles elas umbes 2500 inimest, kes paigutatakse nüüd ajutiselt elama suvel tühjana seisvatesse koolidesse üle kogu linna, vahendab uudisteportaal The Local.

Migrantide evakuatsioon kulges probleemideta ja koostöös abiorganisatsioonidega. Võimude algne hinnang oli küll, et laager on pea 1000 inimese võrra väiksem, kuid politsei esindaja sõnul tullakse toime, kuna see ei ole harukordne, et nende arvudega pannakse mööda.

Alles kuu aja eest viidi samast piirkonnast minema 1600 põgenikku.