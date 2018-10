FOTOD JA VIDEO | Orkaan Michael tõi hävingu ja röövis vähemalt 16 inimelu; elektrita veel pea miljon inimest

Hukkunute seas on ka mitu last, kellest üks jättis elu Florida Georgia Seminole'i maakonnas, kui talle kukkus läbi maja peale puu, ja teine hukkus Georgia edelaosas, kui tema kodumaja katusesse lendas auto varikatus, vahendab The Daily Beast.

Alabamas, Georgias, Floridas ja Carolinades on rohkem kui 900 000 klienti endiselt ilma elektrita.

Orkaan Michaeli hävinguteekond ulatub seega Florida Panhandle’ist (loodeosast), kus see pühkis minema terve rannikulinna, kuni Lõuna- ja Põhja-Carolinani, kus see tekitas tulvavee, mis muutis teed jõgedeks.

Tingimused on rängalt kannatada saanud piirkondades ohtlikud, eriti Foridas Mexico Beachis, mille esindaja Linda Albrecht esitas evakueerunud elanikele palve mitte koju tulla. Alanev veetase on hakanud kahjude ulatust paljastama. Uhkest rannikulinnast on saanud apokalüptiline segadus.





Orkaan Michael jõudis Florida rannikule kohaliku aja järgi kolmapäeval kella 14 ajal võimsa neljanda kategooria tormina Mexico Beachi lähedal. Tuule kiirus oli siis 69 meetrit sekundis.