FOTOD ja VIDEO | Orkaan jättis kahe miljoni elanikuga Houstoni vee alla: inimesi tuli päästa katustelt paatide ja helikopteritega, olud tõotavad halveneda

Ameerika Ühendriikides Texase rannikul nädalavahetusel maabunud orkaan Harvey tõi pühapäeval endaga suurlinna Houstoni tohutu veetulva, mis kogu linna üle ujutas, sundides sadu inimesi ronima katustele ja ootama päästmist paatide ja helikopteritega.

Apokalüptilisena tundunud veetaseme tõus, mis sai jõudu suurtest paduvihmadest ja kiiresti tõusvatest tulvavetest, surus enam kui kahe miljoni elanikuga USA suuruselt neljanda linna eile hommikul põlvili, kui maanteed ja elukvartalid muutusid kiirevoolulisteks jõgedeks, mille sügavus oli inimestele kohati rinnuni, vahendab ajaleht The New York Times.

Ametivõimud olid eile õhtul suuremõõtmelise katastroofiga võitlemisel sunnitud pöörduma kohalike paadiomanike poole ja paluma nende abi meeleheitlikul ja laiaulatuslikul päästeoperatsioonil, mis meenutas 2005. aasta sündmusi Louisianas, kus suurlinn New Orleans sai löögi orkaanilt Katrina.

Loe veel

Veetaseme tõusma hakates soovitas päästeamet madalamate hoonete elanikel ronida katustele ja anda märku oma asukohast, et neid oleks võimalik paatide või helikopteritega päästa.

Okraan Harvey on jätnud katastroofilisse seisu suure osa Texasest, alustades rannikualadest ja lõpetades enam kui kahe miljoni elanikuga suurlinna ja selle lähedal asuvate rajoonidega, kus elab veel pea neli miljonit inimest, kes on harjunud Mehhiko lahelt saabuvate tormidega, kuid on harva, kui mitte eluilmaski, seisnud silmitsi seesuguse äärmusliku olukorraga.

Torm, mis maabus Texase rannikul ööl vastu laupäeva võimsa neljanda kategooria orkaanina, on nõudnud seni vähemalt viis inimelu, vigastanud veel kümneid, kui mitte sadu inimesi ja teinud kahju teadmata arvule kodudele ja äridele, jättes need vee alla või pühkides minema nii rannikualadel kui sügaval sisemaal.

Olukorra tõsidust ilmestas ka tõsiasi, et riiklik ilmateenistus oli hävitustöö ulatusest šokeeritud. „Me jälgime enneolematut sündmust, mille tagajärjed on teadmata ja mis ületab kõik, mida oleme varem kogenud,“ märkis meteoroloogiainstituut eile õhtul oma Twitteri kontol.

Houstoni linnapea Sylvester Turner teatas pühapäeva pärastlõunal, et suurem osa suurtest maanteedest ja kõrvalteedest on läbimatud. Ta kutsus üles inimesi, kelle elu ei ole ohus, mitte helistama üle koormatud häirekeskusesse, märkides, et päästeamet sai hommiku jooksul hädas elanikelt enam kui 2000 väljakutset.

Mõned inimesed otsustasid hädateate oma Twitteri või Facebooki kontole postitada, et pälvida nõnda päästjate tähelepanu. Tuhanded inimesed, kel tuli oma üleujutatud kodud maha jätta, paigutatakse ajutistesse varjupaikadesse, mille loomisega tegeletakse jooksvalt, andis meer teada.

Ilmateenistuse teatel ei ole sellega torm aga läbi ja järgnevatel päevadel tõotab veetase rekordiliste vihmasadude tõttu veelgi tõusta. Ühtlasi ei saavat välistada ka võimalust, et torm pöörab tagasi Mehhiko lahte, kogub uut jõudu ja annab rannikualadele veel ühe löögi.