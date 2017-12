FOTOD ja VIDEO | New Yorgis põles kortermaja, hukkus 12 inimest, nende hulgas laps

USA-s New Yorgis Bronxi loomaaia lähedal laastas tulekahju kortermaja, hukkunuid on praegustel andmetel 12.

Hukkunute arv võib veel suureneda. Mitmed said veel viga, neist vähemalt neli on kriitilises seisundis.

Tules kahjustada saanud hoone ehitati umbes saja aasta eest, selles on 20 korterit, see on viiekorruseline ja ilma liftita.

Olukorda suundus päästma vähemalt 160 tuletõrjujat. Juhtunu põhjuseid alles uuritakse. Esimene tulealarm kostus kell 19 kohaliku aja järgi (täna öösel kell 2 Eesti aja järgi).

New Yorgis on hetkel kibedalt külm ilm, nii hoonest evakueeritud inimesed on viidud lähedalasuvasse kooli varju alla.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio kommenteeris ajakirjanikele, et see on kõige hullem tuletragöödia New Yorgis viimase veerandsajandi jooksul.