FOTOD ja VIDEO | New Yorgi bussiterminalis toimus plahvatus

Juhtum leidis teadete kohaselt aset maa-aluses ühenduskäigus sadamavalitsuse bussiterminalis (Port Authority Bus Terminal) 42. tänava ja 8. avenüü ristmikul Manhattanil hommikuse tipptunni ajal.

CNN teatas viitega päästeteenistusele, et vigastatuid on neli, kellest üks on kahtlustatav.

AP kinnitusel oli kahtlustatava keha külge seotud torupomm, mis plahvatas, vigastades kahtlustatavat ja juhuslikke juuresviibijaid. Linnapea Bill de Blasio kinnitas meediale, et tegu oli kavandatud terroriaktiga, mis õnneks ei põhjustanud plaanitud kahju. Politsei teatel on kahtlustatav 27-aastane.

Sotsiaalmeedias liigub foto, millel on väidetavalt torupommi kandnud mees pärast plahvatust haavatuna pikali maas. Ametlikku kinnitust fotole ei ole.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC