FOTOD ja VIDEO | Müncheni metroojaamas avas mees tule, mitu inimest sai viga

Tulistamine leidis aset Unterföhringi jaamas kohaliku aja järgi hommikul kell 8.23.

Teadaolevalt üritas 37-aastane ründaja tõugata politseinikku saabuva rongi ette, misjärel puhkenud kähmluses haaras ta korrakaitsjalt relva ning tulistas viimase kolleegi pähe.

Müncheni politsei teatas oma Twitteri kontol, et kaks kõrvalseisjat sai vigastada. Politseinik, keda tulistati pähe, sai viga raskelt. Tulistaja võeti vahi alla. Ta sai ka haavata.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017