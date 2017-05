FOTOD ja VIDEO | Moskvat tabanud äikesetormis hukkus 13 inimest

Täna pärastlõunal tabas Venemaa pealinna Moskvat tugev äikesetorm, milles hukkus praegustel andmetel 13 ja sai viga üle 50 inimese.

Viis jalakäijat hukkus linna erinevates piirkondades murdunud puude tõttu. Üks vanem mees sai surma, kui tuul bussipeatuse maast lahti rebis, vahendas Venemaa uudisteagentuur TASS. Interfaxi teatel sai kaks inimest surma, kui nende suvekodule kukkus puu.

Meteoroloogide sõnul puhus tuul kuni 110 km/h, mis on Moskva jaoks äärmiselt ebaharilik. Tuul kahjustas ka elektrikaableid, samuti said viga hooned. Artikli alguses olevas videos on näha, kuidas tuul tennisehallil katuse pealt kisub.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul otsis tormi tõttu meditsiinilist abi enam kui 40 inimest. "Hävituslik torm kiskus maast mitusada puud. Me võtame kasutusele vajalikud meetmed, et tagajärjed likvideerida," teatas Sobjanin sotsiaalmeedias.

Varem ütles linna hädaabiteenustega seotud allikas TASSile, et hukkus vähemalt seitse ja sai viga 69 inimest. BBC teatel hukkus 11 inimest. Sellisest hukkunute arvust kirjutab nüüd ka TASS. Kui see hukkunute arv saab kinnitust, siis on tegu enam kui saja aasta surmavaima tormiga Moskvas.

AFP kirjutab juba aga 13 inimese hukkumisest. Lisandus seega veel kaks surma: üks hukkunuist on teadaolevalt 11-aastane tüdruk ja teine 57-aastane mees. Neist üks hukkus murdunud puu ja teine lendu tõusnud aia tõttu.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017