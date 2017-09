FOTOD ja VIDEO | Moskva lähedal kukkus esinemise ajal alla lennuk, kaks pilooti said surma

Nõukogude aegne An-2 tüüpi väikelennuk kukkus Moskva lähedal Tšernoje lennuväljakul õhushow ajal alla.

Lennuk kukkus põllule pealtvaatajate silme all ning süttis koheselt. Pealtvaatajatest keegi haavata ei saanud.

Videomaterjalist võib näha, et lennuk keerab järsult paremale, kukub põllule ning mattub paksu musta suitsu sisse.

Lennuk tegi parasjagu madalaid trikke õhus, kui õnnetus juhtus.

Õnnetuse asjaolud on veel väljaselgitamisel, päästeteenistuse esimesel hinnangul oli õnnetuse põhjuseks piloodi eksimus.

Õhusõite tehti, et tähistada An-2 tüüpi väikelennuki 70ndat sünnipäeva, tegu on ühe kõige vanema lennukitüübiga, mis veel Venemaal kasutusel on. Lennukit on kutsutud "kukuruznikuks" oma laialdase kasutuse pärast põllumajanduses.