FOTOD JA VIDEO: Melbourne'is sõitis auto jalakäijate hulka: kolm hukkus, vähemalt 25 inimest sai vigastada

Kolm inimene hukkus ja vähemalt 25 sai vigastada, kui mees sõitis Melbourne'is autoga jalakäijate hulka, vahendab Austraalia politsei.

Vigastatute hulgas on neli last, kellest üks on kriitilises seisundis.

Vahejuhtum ei olnud seotud terrorismiga, kuid rahva hulka sõitmise motiiv on selgitamisel, ütles Victoria politsei ajakirjanikele antud pressikonverentsil.

Politsei teatas, et sõidukijuht on võetud vahi alla. Vahistamise hetkel kandis mees vaid punast aluspesu.

Politsei kahtlustab, et juhtum võib olla seotud mehe pussitamisega Windsor'is, Melbourne'i kaguosas, mis toimus reedel kell 2.00 kohaliku aja järgi.