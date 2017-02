FOTOD JA VIDEO: Melbourne'i lähistel sõitis lennuk viie inimesega pardal ostukeskusesse

Kerglennuk viie inimesega pardal alustas oma teekonda King Islandile teisipäeval kell 9 kohaliku aja järgi, kuid sõitis vahetult pärast õhkutõusmiskatset Essendoni lennujaama kõrval asuvasse ostukeskusesse, mille avamiseni oli jäänud vaid kolmveerand tundi.

Lennukile sai saatuslikuks mootoririke, mis tuli ilmsiks peagi pärast õhkutõusmiskatse nurjumist, ütlevad kohalikud korrakaitseorganid.

"Piloot üritas pöörduda tagasi Essendon'i, kuid tal ei õnnestunud siiski hoida ära õnnetust," ütles politseiametnik Stephen Leane ajakirjanikele.

Leane kinnitas, et õnnetuses on hukkunuid, kuid keegi ostukeskuse töötajatest teadaolevalt viga ei saanud.

"Praegusel hetkel on raske rääkida teistest hukkunutest peale inimeste, kes viibisid lennuki pardal," ütles politseinik ja lisas, et lennukil oli viis inimest, kellest ükski ei pääsenud paraku eluga.

Victoria politseiülem Mick Freweni sõnul ei ole politseil võimalik kinnitad, et õnnetuses ei ole teisi kannatanuid peale inimeste, kes olid lennuki pardal. "Meil ei ole olnud võimalust pääseda sündmuspaigale ligi, sest plahvatusest tekkinud tulekahju ei ole veel täielikult kõrvaldatud," ütles Frewen.

Frewen lisas, et edasine uurimine keskendub katastroofilisele mootoririkkele, millest piloot jõudis teatada vahetult enne õnnetust.

Frewen ütles, et piloot edastas ka Mayday-kutsungi, enne kui lennuk ostukeskusesse sööstis.

Loe veel

Õnnetuskohal töötab politsei, kiirabi ja kohalik päästeteenistus . Essendoni lennujaamast mööduv maantee suelti, et võimaldada lennukirusude äravedu.

Horrible scenes in #Essendon as an air ambulance crashes. Can only hope everyone is okay but the scene looks pretty devastating. pic.twitter.com/r8kLwgot0X— Samantha Amjadali (@sam_amjadali) February 20, 2017