FOTOD ja VIDEO | Madridi lähedal jäi sadu autosid lumevangi, inimesi kutsuti päästma sõjavägi

Hispaania maadleb pakase ilma ja lumega: pealinna Madridi lähistel jäi lumelõksu mitusada inimest, keda saadeti sealt välja päästma sõjavägi.

Hispaania sõjavägi kutsuti täna hommikul erakorraliselt appi päästma inimesi, kes jäid oma autodega kinni pärast seda, kui Castilla-Leóni tabas lumetorm, vahendab ajaleht El Mundo.

Võimude teatel raskendab õnnetuste suur hulk maanteedel päästeoperatsiooni läbiviimist.

Hispaania sõjaliste hädaolukordade üksus andis täna hommikul teada, et sõjaväelastel tuli kõndida mitu kilomeetrit jala, et jagada inimestele vett ja veenduda, ega kellelgi ei ole vaja pakilist abi.

Üksuse teatel aitas poolsada sõdurit hädaolukordade esimesest pataljonist inimestel lumevangist pääseda AP6 maantee 62. ja 67. kilomeetril Segovia lähedal ja veel 113 sõdurit viiendast pataljonist 95. kilomeetril.

#Nevada 50 efectivos del #BIEM1 se encuentran trabajando entre los KM 62 y 67 de la #AP6 en los dos sentidos mientras que 113 del #BIEM5 colaboran en el rescate de vehículos en el KM 95 dirección Madrid pic.twitter.com/SRGOfWCYzW— UME (@UMEgob) January 7, 2018

Ametlikult liikusameti teekaardilt on näha, et AP6 maanteest on „läbimatu“ 68 kilomeetrit ja lähedalasuvast AP61 maanteest on „läbimatu“ 26 kilomeetrit.

#Nevada Son muchos los vehículos atrapados en #AP6 pero trabajamos a destajo para avanzar km a km y llegar a todos cuanto antes, estamos en ello! pic.twitter.com/LKqYRmQ1eT— UME (@UMEgob) January 7, 2018

Inimestel tuli veeta öö oma autodes lumisel maanteel. Abi jõudis paljudeni alles pärast päikesetõusu.

Ajakirjanik Eugenia Marcos teatas hommikul lumevangistusest, et tema perekonnaga on „kõik hästi“, aga „lumelõksus on ka lapsi, kellel ei ole piisavalt toitu, vanureid, kellel tuleb võtta ravimit... ja neil (võimudel -toim) ei ole aimugi, kui kauaks meil tuleb veel siia jääda“.





Macrose sõnul puudub lumevangi jäänutel ametivõimudega igasugune kontakt

Hispaania ilmajaam hoiatab, et mägises piirkonnas pealinna külje all võib nädalavahetusel maha tulla kuni 20 cm valget ollust ja õhutemperatuur langeda suisa kaheksa pügalat alla nulli.

#AP6 Seguimos atrapados y sin información. Donde están las quitanieves? La @DGTes a q espera para sacarnos de aquí? pic.twitter.com/UD2Da5j7UV — REYES MAROTO (@MMAROTOVA) January 6, 2018