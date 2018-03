FOTOD ja VIDEO | Lõuna-Prantsusmaal võttis relvastatud mees kaubanduskeskuses pantvange, vähemalt üks inimene on hukkunud

Lõuna-Prantsusmaal Carcassonne’i lähedal Trèbes’is barrikadeeris end kaubanduskeskuses relvastatud mees, kes võttis vähemalt ühe inimese pantvangi.

Super U kaubanduskeskuse juurde saadeti politsei eliitüksused ja teatatakse, et vähemalt üks inimene on surma saanud, vahendab BBC News.

Prantsuse meedia teatel tulistati varem Carcassonne'is politseinikke, kes olid erariietes jooksmas. Üks politseinik sai haavata, aga mitte kriitiliselt. Ei ole selge, kas need kaks intsidenti on omavahel seotud.

Prokuröri teatel väidab mees, et on seotud terroriorganisatsiooniga Islamiriik.

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe ütles, et olukord on tõsine ja kõik märgid näitavad, et tegemist on terroriaktiga.

Kohalik politseiülem teatas, et võimud usuvad, et üks inimene on kaubanduskeskuses tapetud, kuid seda ei ole saanud kinnitada. Teiste allikate teatel on hukkunuid kaks.

Üks allikas ütles AFP-le, et enamikul töötajatest ja klientidest õnnestust poest põgeneda.

Sündmuskohal on sadu politseinikke ja piirkond on eraldatud.