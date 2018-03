FOTOD ja VIDEO | Lõuna-Prantsusmaal võttis relvastatud mees kaubanduskeskuses pantvange, tappis arvatavalt kaks ohvrit, kuni politsei ta maha lasi

Lõuna-Prantsusmaal Carcassonne’i lähedal Trèbes’is barrikadeeris end kaubanduskeskuses relvastatud mees, kes on pantvangide võtmise käigus tapnud ilmselt kaks inimest. Vastasseis relastatud ründaja ja korravalvurite vahel kestis mitu tundi, kuni politsei - BBC teatel - mehe maha lasi.

Super U kaubanduskeskuse juurde saadeti politsei eliitüksused ja teatatakse, et vähemalt üks inimene on surma saanud, vahendab BBC News.

Prantsuse meedia teatel tulistati varem Carcassonne'is politseinikke, kes olid erariietes jooksmas. Üht politseinikku tulistas õlga sama kahtlusalune, kes arvatakse olevat pantvangivõtmise taga. Politseiniku vigastus ei ole kriitiline, teatas AP-le politseinike ametiühingu SGP Police-FO peasekretär Yves Lefebvre.

Trèbes'i linnapea Eric Menassi ütles BFM TV-le, et poes arvatakse nüüd olevat vaid kahtlusalune koos ühe politseinikuga. Ülejäänud pantvangid on vabastatud.

Kahtlusalune on teadete kohaselt raskelt relvastatud ning nõuab 130 inimese elu nõudnud 2015. aasta Pariisi terrorirünnakute tähtsaima ellujäänud kahtlusaluse Salah Abdeslami vabastamist.

Teadete kohaselt on kahtlusalune Prantsuse luureteenistustele tuttav.

Üks allikas ütles AFP-le, et enamikul töötajatest ja klientidest õnnestus poest põgeneda.

Prokuröri teatel väidab mees, et on seotud terroriorganisatsiooniga Islamiriik.

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe ütles, et olukord on tõsine ja kõik märgid näitavad, et tegemist on terroriaktiga.

Sündmuskohal on sadu politseinikke ja piirkond on eraldatud.