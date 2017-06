FOTOD ja VIDEO | Londonis sõitis terrorist kaubikuga mošee juures jalakäijate sekka, vähemalt üks inimene hukkus, 10 sai vigastada

Londonis sõitis ööl vastu tänast valge kaubik mošee juures jalakäijate sekka, tappes ühe ja vigastades 10 inimest. 48-aastane arvatav ründaja arreteeriti sündmuskohal.

Londoni politsei sai kohaliku aja järgi kell 00.21 mitu teadet intsidendist Põhja-Londonis, Seven Sisters Roadil. Teadaolevalt sõitis kaubik otsa jalakäijatele, kes olid äsja lahkunud mošeest palvuselt.

Valitsusjuhi Theresa May sõnul käsitlevad võimunud toimunut kui terrorirünnakut.

Suurbritannias on terroriohu tase tõstetud eelviimasele ehk tõsisele astmele, mis tähendab, et rünnak on väga tõenäoline.

Õnnetus toimus naabruskonnas, kus elab suur moslemikogukond ja lähedalasuval mošeel on kurikuulus maine kohana, kus varasemalt kogunesid äärmuslased. Tänaseks on mošee uute juhtidega täielikult muutunud, kirjutab kohalik meedia.

Katusorganisatsioon Briti Mosleminõukogu (MCB) andmetel toimus rünnak Moslemi Hoolekande Maja lähedal.

CNN-i rahvusliku terrorismi analüütik Peter Bergen sõnas, et ramadaani ajal ei ole ebatavaline, et sellises riigis nagu Suurbritannia on sellisel kellaajal tänavatel liikumas palju inimesi, kes teevad paastumises pausi ja käivad palvetamas.

Varem sel kuul sõitsid kolm meest kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma kaheksa ja vigastada üle 40 inimese. Ründajad lasti maha. Toona võttis rünnaku ees vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik.