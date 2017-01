FOTOD ja VIDEO: Linnapea: Teherani kõrghoone põleng ja kokkuvarisemine nõudis vähemalt 20 tuletõrjuja elu

Iraani vanima kõrghoone põleng ja kokkuvarisemine Teherani kesklinnas nõudis vähemalt 20 tuletõrjuja elu, teatas linnapea Mohammed Baqer Qalibaf.

Teherani tuletõrje esindaja Jalal Maleki ütles riigitelevisioonile, et oletatakse paljude tuletõrjujate hukkumist, kuid lõplikku numbrit ei saa veel öelda, vahendab Press TV.

Uudisteagentuur IRIB teatas samas, et Maleki kinnitas hukkunute arvuks 20, kuid rõhutas, et see ei ole lõplik number, sest tuletõrjujaid on lõksus rusude all ning jätkub operatsioon nende päästmiseks.

Teherani kindralkuberner Hossein Hashemi ütles, et päästjad avavad kolm eraldi koridori rusude alla jäänuteni jõudmiseks.

Hashemi sõnul on rusude all 25-30 tuletõrjujat, kui ametlikku numbrit ohvrite kohta ei saa anda enne, kui päästeoperatsioon on täielikult lõppenud.

Iraani päästeteenistuste esindaja Mojtaba Khaledi ütles agentuurile IRNA, et vigastada sai 84 inimest.

17-kordne hoone varises kokku pärast seda, kui selle ülemistel korrustel oli möllanud tulekahju, mida tuli kustutama kümneid tuletõrjujaid.

Tuletõrjujad olid põlenguga võidelnud mitu tundi, enne kui hoone kokku varises.

Esialgsetel andmetel põhjustas tulekahju lühis hoone elektrisüsteemis.