FOTOD ja VIDEO | Kuubale kukkus tõenäoliselt meteoorkeha

Tunnistajate jutu järgi plahvatas meteoriit või meteoroid Lääne-Kuubal asuva Viñalesi linna lähedal: meteoorkeha langemisel oli kuulda vähemalt kaht tugevat pauku, misjärel jäi päikeselisse taevasse maha tohutu suitsuvihk, vahendab uudisteagentuur AFP.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019