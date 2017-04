FOTOD ja VIDEO: Kuidas Põhja-Korea 20 aastaga tõsiseltvõetavate kaugmaarakettideni jõudis

Kim Jung Ili valitsusajal hoo sisse saanud Põhja-Korea raketiprogramm teeb praeguseks tõsist muret nii naabritele kui USA-le. Reutersi video aitab jälgida programmi senist arengut.

1998. aasta augustis tulistas Põhja-Korea esimest korda välja kaugmaaraketi Taepodong-I, mis lendas üle Jaapani ja kukkus Vaiksesse ookeani. Põhja-Korea nimetas seda satelliidi väljasaatmiseks.

2009. aasta aprillis teatas riik, et on edukalt katsetanud kolmeosalist raketti Unha-2. USA teatel katsetus siiski ebaõnnestus.

Unha-2 katsetus 2006. aasta aprillis Foto: AFP

2010. aastal nähti Põhja-Korea tulevast liidrit Kim Jong Uni esimest korda kõrgete aukandjate seas tribüünil, kui tollane riigipea Kim Jong Il võttis Korea Töölispartei 65. sünnipäeva puhul vastu relvajõudude paraadi. Muu hulgas näidati paraadil rakette Rodong, mis olid arendatud Nõukogude rakettidest Scud. Enamik riigi lähi- ja keskmaarakettidest on Rodong-tüüpi. Selliseid rakette arvatakse Põhja-Koreal olevat umbes 200.

2012. aasta aprillis korraldas Põhja-Korea järjekordse ebaõnnestunud raketikatsetuse. Modifitseeritud rakett Unha-3 plahvatas pärast väljatulistamist. Äpardumist tunnistas ka riik ise.

Kaks päeva hiljem näitas Põhja-Korea paraadil kuut raketti. Lääne ekspertide poolt nimega KN-08 ristitud raketid paistsid video põhjal kõik üksteisest pisut erinevad ja raketiautod, mille peal neid veeti, ei paistnud tegelikult olevat mõeldud selliste rakettide väljatulistamiseks.

2012. aasta detsembris testis Põhja-Korea uuesti raketti Unha-3 ja teatas satelliidi orbiidile saatmisest. USA kinnitas objekti orbiidile saabumist, kuigi sel puudus raadioside Maaga.

Koopia raketist Unha-3 Pyongyangi noorte teaduskeskuses Foto: Reuters

2015. aasta oktoobris toimus Korea Töölispartei 70. sünnipäeval järjekordne suur paraad, kus Kim Jong Un teatas oma valmisolekust USA-ga sõdida. Näidati ka kontinentidevahelisi rakette, mida teadaolevalt polnud siiski kunagi testitud.

2016. aasta veebruaris teatas riigitelevisioon kaugmaaraketi õnnestunud testist, millega viidi orbiidile satelliit Kwangmyongsong-4. USA sõnul oli satelliidijutt kattevari ja tegelikult arendab Põhja-Korea raketti, millega oleks võimalik toimetada tuumalõhkepead üle Vaikse ookeani. Sama aasta märtsis teatas Kim esimest korda otsesõnu, et tal on olemas ka raketile sobivad tuumalõhkepead. Aprillis teatas riik, et on testinud raketi väljatulistamist allveelaevalt.

Kaader Põhja-Korea riigitelevisioonist Foto: AFP

Sama aasta juunis teatas riigimeedia, et Põhja-Korea on testinud keskmaaraketti Hwasong-10, mis on võimeline tabama sihtmärke Vaikses ookeanis.

2016. aasta augustis tulistas Põhja-Korea allveelaevalt välja raketi Pukguksong, mis läbis 500 km pikkuse vahemaa. Septembris tulistas riik välja kolm raketti, mis läbisid umbes 1000 km pikkuse vahemaa. Üks neist läbis Jaapani õhukaitsetsooni.

Tänavu 12. veebruaril tulistas riik välja uut tüüpi raketi Pukguksong-2, mis on samuti võimeline kandma tuumalõhkepead.

Kim ja sõdurid pärast veebruarikuist raketikatsetust Foto: Reuters

6. märtsil tulistati välja neli raketti, mis lendasid umbes 1000 km kaugusele ja maandusid meres Jaapanist edelas.

Laupäeval, 15. aprillil näidati Põhja-Korea sõjaväeparaadil tehnikat, mis foto- ja videomaterjali põhjal paistsid olevat uut tüüpi kaugmaaraketid.