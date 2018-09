FOTOD ja VIDEO | Juubeliüritusel otsustas Põhja–Korea mandritevahelisi rakette mitte näidata

Ametlikest kanalitest ei ole veel teada, kas riigijuht Kim Jong-un juubeliüritusel ka kõne pidas, vahendab uudistekanal BBC.

Tänavust juubeliaasta sõjaväeüritust jälgiti suure tähelepanuga, et näha, kas Põhja-Korea võtab tõsiselt lubadust kärpida oma relvaarsenali ja loobuda mandritevahelistest rakettidest ja tuumarelvadest.

Parade just finished: North Korea displayed NO ICBMs, medium range missiles.

Pictured here was the heaviest military hardware on display pic.twitter.com/WvHv3IHXKW— NK NEWS (@nknewsorg) September 9, 2018