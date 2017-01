FOTOD ja VIDEO: Itaalia mägihotelli tabanud lumelaviini järel on endiselt vähemalt 25 inimest kadunud

Itaalia mägihotelli enda alla matnud lumelaviini tagajärjel on hukkunud vähemalt kaks inimest ning vähemalt 25 arvatakse olevat rusude ja lume all. Päästetöötajad jätkasid otsinguid kogu öö.

Abruzzo regioonis asuva Rigopiano hotelli rusudest on seni välja toodud kaks surnukeha, vahendab BBC News.

Laviin tabas hotelli kolmapäeval pärast piirkonda raputanud mitmeid maavärinaid.

Kaks inimest olid laviini ajal hotellist väljas ja jäid ellu.

Päästjad ei ole enese sõnul kaotanud lootust veel ellujäänuid leida, vaatamata sellele, et mingeid elu märke pole täheldatud.

Päästjad pidid hotellini jõudmiseks suusatama ja kaevama ning jõudsid kohale alles kell 4.30 ööl vastu neljapäeva. Lumi blokeeris hädaabisõidukite jaoks tee.

„Hotelli ülemist osa ei ole enam olemas – see on lund täis erinevate tubade sees,“ ütles päästemeeskondadega kaasas olnud arst Gianluca Fachetti. „Aga seal on mitu korrust ja me arvame, et suurem osa inimestest on esimesel korrusel, mitte teisel ega kolmandal, ja see on väga keeruline, aga ikkagi me loodame, et seal võib olla keegi elus.“

„Alati on lootust, kui poleks lootust, ei annaks päästjad endast kõike,“ ütles Itaalia tsiviilkaitseameti juht Fabrizio Curcio, kes lubas, et tema meeskonnad teevad öösel kõik, mis võimalik.

„Ma tahan öelda, et me hoiame kõik hinge kinni pärast seda, mis juhtus eile õhtul laviiniga,“ teatas Itaalia peaminister Paolo Gentiloni.

Näib, et külalised olid kogunenud neljatärni spaahotelli esimesele korrusele, et oodata evakueerimist pärast maavärinaid.

Hotelli oli sisse registreeritud 22 külalist ning seal oli ka seitse töötajat. Päästjate sõnul võis aga hoones olla 35 inimest.

Laviin leidis aset millalgi 16.30 ja 17.40 vahel, võib järeldada hotellis olnud inimeste sõnumitest ja telefonikõnedest.

Laviin vajutas osaliselt sisse hotelli katuse ning nihutas mõnede teadete järgi kogu hoonet kümme meetrit edasi.

Juhtunust teatas telefoni teel parajasti väljas olnud külaline Giampiero Parete, kelle naine ja kaks last on kadunud. Parete läks välja midagi autost võtma. Ta jäi küll lume alla, aga sai välja.

Ajaleht La Stampa avaldas 23 nime, mis viitavad sellele, et enamik hotellis olnutest olid itaallased, kuid nende hulgas oli ka üks Šveitsi kodanik ja üks rumeenlane.

Hotellis oli kolm last vanuses kuus, seitse ja üheksa aastat ning vanim inimene nimekirjas on 60-aastane.