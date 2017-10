FOTOD JA VIDEO | Iseseisvuslaste streik Kataloonias: koolid, sadamad ja metroo ei tööta, teed on blokeeritud, poed kinni

Vastuseks Kataloonia iseseisvusmeelsete gruppide väljakuulutatud streigile pärast iseseisvusreferendumi aegset politseivägivalda olid Barcelona metroojaamad täna suletud, pikettidega suleti peamised tänavad ja riigiametnikud peatasid töö.

Algselt üleregioonilise üldstreigina väljakuulutatud aga suuremate ametiühingute poolt eiratud tööseisakud mõjutasid avalikku sektorit, ühistransporti ja põhiteenuseid, vahendab Reuters. Tavaliselt rahvarohked Barcelona metroojaamad olid mahajäetud, piketid blokeerisid liiklust peatänaval Gran Vial ning meeleavaldused segasid liiklust Kataloonia suurtel maanteedel. Mujal oli reageering streigiüleskutsele lünklik. Mõned poed, kaubanduskeskused ja kohvikud olid avatud ja mõned suletud. Barcelona La Boqueria turg oli peaaegu tühi.

Arengud pärastlõunastel andmetel:

*Streigiga on liitunud 80% Barcelona linnaametnikest ja 75% kõigist Kataloonia tervishoiutöötajatest.

*Liiklus on häiritud või seiskunud 51 maanteel.

*Sadamatööliste streigi tõttu on peatunud töö Tarragona ja Barcelona sadamates.

*Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtteid ühendava tööandjate liidu Pimec teatel on üle poole nende liikmetest streigiga liitunud. Suletud on ka suured poeketid Bon Preu ja Condis.

*Praktiliselt kõik koolid olid täna suletud.

*Barcelona metroo-, rongi- ja bussiliiklus töötab tipptundide ajal veerandiga võimsusest, muul ajal ühistransport seisab.

Loe veel

*Suurimad meeleavaldused on Barcelonas koondunud Plaça de la Universitatile ja Via Laietanale. Meeleavaldusi on ka teistes linnades.

*Kataloonia regionaalvalitsuse tööminister Dolors Bassa kinnitas, et Kataloonia üldstreigist osavõtt on massiline.