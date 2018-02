FOTOD ja VIDEO: Inglismaal Leicesteris toimus tugev plahvatus. Inimesed võivad rusude all olla

Veebis jagatakse juba fotosid sündmuskohalt ning näha on, et pood on täielikult hävinud. Leicestershire politsei kirjutab Twitteris: „On toimunud suur intsident Hinckley Roadil, Leicesteris. Kõik hädaabiteenistused on kohal. Carlisle Street ja osa Hinckley Roadi on suletud. Palun hoiduge piirkonda läbimast."

Plahvatuse põhjus ei ole teada, kuid seda käsitletakse kui väga olulist juhtumit. Esimesena kohale jõudnud kohalike elanike sõnul võib rusude all olla inimesi.

Praegustel andmetel toimus plahvatus hoones, kus asub Western Park Store. Selle ees asub ka bussipeatus. Lähedal elavad inimesed jagavad Twitteris oma šokki. Üks kirjutab, et terve nende maja värises plahvatuse hetkel. „Praegu ei ole palju detaile teada. Spekuleeritakse gaasiplahvatuse üle - võib olla vigastatuid, aga seda ei saa kinnitada. Mu maja värises. See oli väga suur plahvatus misiganes seda põhjustas," kirjutas üks inimene.

Üks lähedal asuv inimene kirjutab sotsiaalmeedias, et tegemist on poolakatele kuuluva poega, mis õhku lendas.

Vaata videot siit.

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.