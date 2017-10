FOTOD ja VIDEO | Iirimaal möllanud torm Ophelia sulges kaupluseid ja koole

Iiri meedia andmetel on orkaan Ophelia nõudnud kolm inimelu ja jätnud üle 150 000 inimese elektrita.

Ligikaudu 150 kilomeetrise tunnikiirusega puhunud tuul on Iirimaal elavate eestlaste sõnul tekitanud paksu pahandust. Kirjanik ja pea kaks aastat Põhja-Iirimaal Belfastis elav Meelike Eenpuu-Villup möönab, et Põhja-Iirimaa pääses hullemast ja peamiselt sai kannatada Iiri Vabariik. "Reede hommikul oli 18 soojakraadi, mis on erakordselt soe oktoobri keskpaiga kohta," märgib Eenpuu-Villup ja ütles, et aimas halba. "Hiljem lugesin uudistest, et meieni on jõudmas troopiline torm," lisab ta.

Eenpuu-Villupi sõnul oli linn inimtühi ja paljudel asutustel lühendatud tööpäevad. "Koolid ja lasteaiad olid suletud. Paljud poed ja kohvikud lõpetasid tööpäeva varem," nendib Eenpuu-Villup.

Kagu-Iirimaal elav ja töötav Riina Jüris kirjeldab tormile eelnenud päeva, kui vaikust enne tormi. "Õhtul oli nii vaikne, et oleks ka nööpnõela kukkumist kuulda olnud," ütleb. "Lapsed olid hirmul, neile tuli palju selgitada, et kõik saab korda," märkis ta.

"Wexford oli täiesti välja surnud – poed ja koolid suletud -, draamafestivali telgile lisati betoon raskused, et seda maa peal hoida," kirjeldab Jüris nähtut. Ta lisab, et tuul oli murdnud palju puid ja kangutas sadamas isegi lahmaka võrguposti maa seest välja. "Eriti kurjad olid aga merepääste patrullid, sest inimesed kippusid kaile ning Wexfordi sillale, kus tuuleiilid olid 111km/h ja kohati mõõdeti isegi 156km/h, ning see oli väga ohtlik," sõnas Jüris. Ta lisas, et tuul on ulatuslikke kahjusid tekitanud ka koolihoonetele. "Ühe kooli katus langes sisse," möönis ta.

Iirimaal elavad eestlased aga nentisid, et uus tormihoiatus on antud ja tuleval nädalal on niisamuti oodata tugevat vihma ning tuuleiile.