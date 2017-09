FOTOD ja VIDEO | Hollandi peaminister Rutte: orkaanikahjud Sint Maartenil on tohutud, saar on muust maailmast ära lõigatud

Orkaan Irma põhjustas suurt kahju muu hulgas Hollandi ülemereterritooriumile Sint Maartenile, mis on selle tagajärjel muust maailmast ära lõigatud. Hollandi valitsus ja kaitsevägi püüavad hädaabi nii kiiresti kui võimalik kohale toimetada, sest teel on juba järgmine orkaan.

Sint Maarten on üks osa saarest, mille teine pool kuulub Prantsusmaale nime all Saint-Martin. Saare Prantsuse osa juht Daniel Gibbs ütles telefoni teel Radio Caraïbes Internationalile, et 95 protsenti saarest on hävitatud, vahendab De Volkskrant.

Gibbs kutsus Prantsusmaad üles saatma piisavalt materjali, et kõik, mida evakueerida saab, evakueeritud saaks, sest kui laupäeval saabub veel üks tsüklon, ei ole enam mõtet surnuid lugeda, vaid elavaid.

„Jutt käib ulatuslikust infrastruktuuri ja majade hävingust, elanikud on ilma voolu ja bensiinita. Autod ujuvad mööda tänavaid, inimesed istuvad pimedas hävinud majades muust maailmast äralõigatuina,“ kirjeldas Hollandi peaminister Mark Rutte olukorda Sint Maartenil pressikonverentsil Haagis, kus valitsus istus koos Hollandi rahvuslikus kriisikeskuses.

Endiselt on teadmata, kas Sint Maartenil on orkaan nõudnud inimohvreid. Ühendust saarega praktiliselt ei ole. Hollandi siseminister Ronald Plasterk ütles, et loodab nii kiiresti kui võimalik saada ühenduse Sint-Maarteni peaministriga.

Loe veel

„Prioriteet on praegu akuutne abi. Konkreetselt tähendab see 40 000 sealse inimese varustamist toidu ja veega järgmiseks viieks päevaks,“ ütles Plasterk.

See on keeruline ülesanne, sest sadamad ja lennuväli ei ole ligipääsetavad. Mereväe laevad ei saa silduda ja nüüd proovitakse abi kohale viia väiksemate alustega.

Holland teeb tihedat koostööd Prantsusmaaga, teatas Rutte.