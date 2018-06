FOTOD ja VIDEO | Gambias pannakse oksjonile endise diktaatori viis lennukit ja 30 luksusautot

Presidendiadministratsiooni garaažis jagavad kaks soomustatud Hummerit kohta viie Rolls-Royce’i, ühe Bentley, BMW-de, pikapite, Mercedese ja Mini Cooperiga, mille registreerimismärgil on tähed „MYJ”. Need on lühend endise presidendi tütre Mariam Yahya Jammeh’ nimest.

Gambia riik loodab oksjoniga koguda kümme miljonit dollarit, teatas rahandusminister Amadou Sanneh eelmisel aastal parlamendile.

„Mida me valitsusena nüüd teeme, on veebiportaali loomine, kuhu kõik need varad üles pannakse,” ütles rahandusministeeriumi alaline sekretär Lamin Camara. Millal müük algab, pole veel otsustatud.

Jammeh’ 22-aastast valitsemist saatsid vohav korruptsioon ja inimõiguste rikkumised.

Diktaator kukutati, kui Adama Barrow’ juhitud koalitsioon võitis 2016. aasta detsembris valimised. Jammeh keeldus tagasi astumast, kuid põgenes eksiili Ekvatoriaal-Guineasse.

Jammeh’t kahtlustatakse enam kui 50 miljoni dollari varastamises riigilt.

Et tagada tema lahkumine ja vältida teiste Lääne-Aafrika riikide sekkumist, lubati Jammeh’l luksusautod Ekvatoriaal-Guineasse kaasa võtta. Enamik neist ei mahtunud aga lennukile ja jäi maha.

Gambia's ex-president Jammeh flew into exile last year, leaving behind a fleet of planes and luxury cars. Now the government is looking to sell the former autocrat's assets to raise money for health and education projects. https://t.co/G6uNUPHoxP pic.twitter.com/oAj69ga1na