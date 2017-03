FOTOD JA VIDEO: Düsseldorfi rongijaamas ründas kirvega mees inimesi: vigastatute hulgas ka 13-aastane tüdruk

Vähemalt viis inimest sai eile hilisõhtul vigastada Düsseldorfi rongijaamas, kui kirvega relvastatud mees ründas rongijaamas olijaid.

Düsseldorfi peamises rongijaamas toimunud kirverünnakus sai viga kolm meest, naine ja 13-aastane tüdruk. Kaks inimest viibib raskes seisundis, ent kellegi vigastused ei ole eluohtlikud.

Kuritöös kahtlustatav on vahistatud, kuid Saksa terrorismivastase politsei arvates oli rünnakusse kaasatud veel mitu inimest, kes võivad olla jooksus.

Teadaolevalt püüdis ründaja põgeneda ja jooksis metroojaama lähedal asuvale sillale, millelt hüppas alla.

Saadud vigastuste tõttu edasine põgenemine ebaõnnestus ja politsei võttis mehe vahi alla. Hetkel viibib ta haiglas.

Saksa ajaleht Bild kirjutab, et politsei hilisõhtuste teadete kohaselt oli ründaja psüühiliste häiretega 36-aastane endine jugoslaavlane.

Sündmuse pealtnägija ütles ajalehele, et mees kirvega hüppas rongi pealt maha ja hakkas kohe ründama ettejuhtuvaid inimesi. "Igal pool oli veri. Midagi sellist pole ma varem näinud," lisas pealtnägija.

Düsseldorfi linnapea Thomas Geisel käis sündmuskohal, ütles ajalehele Bild, et täna on raske päev terve linna jaoks. "Minu mõtted on ohvrite ja nende lähedastega," lisas Geisel.

Loe veel

Saksa kantsleri Angela Merkeli personaliülem Peter Altmeier teatas Twitteri vahendusel, et "mis iganes Düsseldorfi raudteejaamas ka ei juhtunud, meie kaastunne ja mõtted on koos süütute kannatanutega".

Was immer am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschehen ist: Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den unschuldig Verletzten.— Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 9, 2017