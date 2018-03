FOTOD ja VIDEO | Dublinis oli leekides 15-korruseline hotell

Iirimaa pealinnas Dublinis puhkes kohaliku aja järgi eile õhtul kella 20 ajal tulekahju 15-korruselises Metro Hotelis ja seda kustutati täna ennelõunani.

Põlesid Ballymuni linnaosas asuva hotelli viis ülemist korrust, vahendab Iiri rahvusringhääling RTÉ.

Dublini tuletõrje esindaja ütles, et tuli on kustutatud ja põlengu põhjuste uurimine algab kohe, kui hoone on ohutuks muudetud.

Põleng sai alguse 14. korruse erakorterist hotellitubade kohal ja levis sealt teistele korrustele.

Hotellis peatus sel ajal umbes 150 külalist ja kõik nad on väljaspool ohtu. Külalised viidi lähedalasuvasse Carltoni hotelli.

Metro Hoteli kasutati viimastel aastatel ka kodutute ajutise eluasemena, kuid Dublini piirkonna kodututega tegelev ametkond kinnitas, et hetkel ühtki kodutut perekonda hotelli majutatud ei olnud.