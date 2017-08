FOTOD ja VIDEO | Dubais süttis tulekahju maailma ühes kõrgeimas eluhoones

Võimuesindajate sõnul hoone keskosas toimunud põlengus keegi viga ei saanud ja inimesed evakueeriti hoonest.

Praeguseks on leegid kustutatud. Dubai politsei kõneisiku sõnul sai tulekahju alguse üheksandalt korruselt ja levis edasi kõrgemale, edastas The Guardian.

Võimude sõnul pole veel selge, mis põlengu võis põhjustada.

Kaadrid tulekahjust levisid kiiresti ka sotsiaalmeediasse.

The Torch Tower in Dubai Marina was engulfed in a fire early on Friday morning. It has since been brought under control via @elnazcanli pic.twitter.com/DAbK27H0yh

