FOTOD ja VIDEO: Californias anti järeleandmisohus tammi tõttu evakuatsioonikorraldus 188 000 inimesele

San Franciscost umbes 240 kilomeetri kaugusel kirdes asuv Oroville’i järv on California suurimate hulka kuuluv tehisjärv ning 213 meetri kõrgune Oroville’i tamm on USA kõrgeim, vahendab ABC News.

Evakueerimiseks anti korraldus kohaliku aja järgi pühapäeva pärastlõunal, sest kardeti, et tammi äravoolutee võib järele anda. Üle viie tunni hiljem seisis maanteel ummikus sadu paanikas ja vihaseid inimesi täis autosid.

Evakuatsioonikorraldus anti Oroville’i, Gridley, Live Oaki, Marysville’i, Wheat Landi, Yuba City, Plumas Lake’i ja Olivehursti linnadele.

Veevool äravooluteel hilisõhtul siiski peatus ja kriisiolukord stabiliseerus. Ametnikud hoiatasid aga, et kahjustatud infrastruktuur võib tekitada uusi ohte, sest nädala jooksul on lähenemas tormid ja ei ole teada, kas elanikud saavad kodudesse naasta, vahendab Washington Post.

Probleemiks on tehisjärve äravooluteed, mis on nagu ohtusventiilid, mis peavad üleliigse vee kontrollitult minema juhtima. Ühes neist toimus teisipäeval varing.

Ametnikud ennustasid alguses, et teine, hädaolukordadeks mõeldud äravoolutee puruneb ja tekitab ohtliku olukorra Oroville'i järve piirkonnas 120 kilomeetrit Sacramentost põhjas ja 40 kilomeetri kagusel Chocost kagus, teatas Butte'i maakonna šerifibüroo oma avalduses, kus kirjutati, et "see EI OLE õppus". Kuid kui veehoidla veetase langes, lõppes ka veevool hädaolukordadeks mõeldud äravooluteel.

Tamm ise on struktuuriliselt tugev, teatas osariigi veeressursside amet, ning äravoolutee murenemine ei olnud nii kiire, kui alguses kardeti.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqw pic.twitter.com/UVXxgiHMWj

— ABC News (@ABC) February 13, 2017