FOTOD ja VIDEO: Californias anti järeleandmisohus tammi tõttu evakuatsioonikorraldus 130 000 inimesele

San Franciscost umbes 240 kilomeetri kaugusel kirdes asuv Oroville’i järv on California suurimate hulka kuuluv tehisjärv ning 213 meetri kõrgune Oroville’i tamm on USA kõrgeim, vahendab ABC News.

Evakueerimiseks anti korraldus kohaliku aja järgi pühapäeva pärastlõunal, sest kardeti, et tammi äravoolutee võib järele anda. Üle viie tunni hiljem seisis maanteel ummikus sadu paanikas ja vihaseid inimesi täis autosid.

Evakuatsioonikorraldus anti Oroville’i, Gridley, Live Oaki, Marysville’i, Wheat Landi, Yuba City, Plumas Lake’i ja Olivehursti linnadele.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqw pic.twitter.com/UVXxgiHMWj

— ABC News (@ABC) February 13, 2017