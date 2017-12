FOTOD ja VIDEO | California maastikupõleng ähvardab Santa Barbara maakonda ja on kasvanud suuruselt lähiajaloo viiendaks

Californias möllav maastikupõleng Thomas oli kohaliku aja järgi eile õhtuks ümber piiranud Santa Barbara maakonna ja tuletõrjujad püüdsid hoida hävitavat tulekahju eemal piirkonna maalilistest rannaaladest.

Võimude teatel oli kontrollimatu põleng eile õhtuks hävitustööd teinud 93 000 hektaril, mis teeb sellest suuruselt viienda maastikupõlengu California moodsas ajaloos, vahendab Los Angeles Times.

Põlenguala kasvas eilse päeva jooksul 20 000 hektari võrra, mistõttu anti uusi evakueerimiskorraldusi umbes 5000 maakonna elanikule Mission Canyonist idas ja 192. maanteest põhjas. Veel 30 000 elanikule Mission Canyonist läänes kuni 154. maanteeni ja 192. maanteest lõunas kuni maakonna piirini anti korraldus olla lahkumiseks valmis.

Et põleng eile kasvas, on sellest kontrolli alla varasema 15 protsendi asemel kümme protsenti.

Põleng on Ventura linnas hävitanud 524 rajatist ja kahjustanud 135. Ventura maakonnas on hävinud 266 rajatist ja kahjustatud 56. Rannikulinnas Carpinterias hävis eile tules kuus rajatist, teatasid võimud.

Tuul ja äärmisel madal niiskuse tase surusid tule laupäeva õhtul Ventura maakonnast üle Santa Barbara maakonna piiri.

Eile teatati, et kuni 85 000 klienti Santa Barbara maakonnas on ilma elektrita.

Eile suleti külastajatele Santa Barbara loomaaed, mis asub siiski väljaspool evakueerimisala ja ei ole otseses ohus. Siiski on sinna kandunud suitsu ja tuhka.

Kuigi põleng Thomas kogus jõudu, saavutasid umbes 8500 tuletõrjujat, kes võitlevad Lõuna-Californias kokku kuue maastikupõlenguga, siiski edu.

Los Angelese maakonnas saavutati edu põlengute kustutamisel Sylmaris, Santa Claritas ja Bel-Airis. Põleng nimega Creek oli eile hommikuks 90 protsendi ulatuses kontrolli all nagu ka põleng Rye. Skirballi põleng oli 75 protsendi ulatuses kontrolli all.

San Diego maakonna põhjaosas oli põleng Lilac 60 protsendi ulatuses kontrolli all. Seal oli tuli teinud hävitustööd 1660 hektaril ja hävitanud 182 rajatist 76. maantee koridoris.

San Luis Rey Downsis hukkus põlengu tõttu 46 hobust.