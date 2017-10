FOTOD ja VIDEO | California katastroofiliste maastikupõlengute hukkunute arv on tõusnud 23-ni

Võimud kinnitasid, et Põhja-California maastikupõlengute ohvrite arv on tõusnud kokku 23-ni. Kokku on põlenguid alates pühapäevast olnud 686 ruutkilomeetril, hävinud on vähemalt 3500 elu- ja äripinda, vähemalt 180 inimest on viga saanud ja sajad kadunud.

Kõige rohkem hukkunuid on Sonoma maakonnas. Sealne šerif teatas kohaliku aja järgi eile õhtul, et hukkunute arv jõudis 13-ni. Ülejäänud kümme inimest on hukkunud kolmes muus maakonnas, vahendab Associated Press. 22 põlenguga võitleb tuhandeid tuletõrjujaid ja neid on tulemas lisaks naaberosariikidest. California metsanduse ja tuleohutuse ameti juht Ken Pimlott ütles, et välja on saadetud ligi 8000 tuletõrjujat, kes võitlevad põlengutega nii õhust kui ka maa peal. Pimlotti sõnul saadavad tuletõrjujaid lisaks Oregoni, Nevada, Arizona ja Washingtoni osariik ning autosid, buldoosereid ja tuletõrjujaid USA metsateenistus. California osariigi kuberner Jerry Brown väitis, et katastroofilistele maastikupõlengutele aitab kaasa soojenev kliima.