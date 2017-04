FOTOD ja VIDEO: Budapestis protestisid tuhanded vaba hariduse ja vabaühenduste mahasurumise vastu

Tuhanded ungarlased tulid kolmapäeval taas Budapesti kesklinna tänavatele, et protestida vaba mõtte ja hariduse mahasurumise vastu välisülikoolide ja vabaühenduste piiramise näol.

Meeleavaldajad täitsid Budapesti Kangelaste väljaku ning moodustasid südame kujutise ja sõna „CIVIL“. Tegemist oli neljanda suurema meeleavaldusega viimase kahe nädala jooksul, vahendab Reuters.

„Nad on alates 2010. aastast edasi rühkinud iga päev uute sammudega, mis mingil viisil demokraatiat kahjustavad,“ ütles 55-aastane meeleavaldaja Budapestist Róbert Ferenczi. „Viimasel ajal näivad nad olevat neid jõupingutusi kiirendanud. Ma ei tea, kui kaugele nad saavad minna. Ma mõtlen alati, et panust pole võimalik suurendada, aga nad alati teevad seda.“

Meeleavaldusele kogunes suur rahvahulk protestima seaduse vastu, mis on suunatud ungari päritolu USA filantroobi George Sorosi asutatud Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) vastu. Samuti protestitakse seaduseelnõu vastu, mille järgi nõutaks vabaühendustelt, mis saavad välismaalt vähemalt 7,2 miljonit forintit (23 000 eurot) annetusi, registreerima ennast võimude juures kui välismaalt rahastatavad.

„Nad peaksid koostööd tegema, et me saaksime koos tõelisi probleeme lahendada,“ ütles mustlaste aguleid tavaühiskonda integreeriva organisatsiooni BAGázs aktivist Kriszti Kovács. „See kahjustab meid, mitte andmete pärast, mida me peame avaldama, sest me juba avaldame neid, see kahjustab meid ideoloogia kaudu, mida see kaasa toob, diskrimineerimise, kodanike panuse tõrjumise, meie tegevuse õõnestamise ja ühiskonna meie vastu pöörata püüdmise kaudu.“

Loe veel

Kriitikute sõnul on Ungari peaministri Viktor Orbáni jõupingutused teisitimõtlemise mahasurumiseks sarnased Venemaa presidendi Vladimir Putini omadele. Orbán on öelnud, et tahab Ungaris Venemaad jäljendada.

Vaatamata kriitikale on Orbáni erakond Fidesz kõigi küsitluste järgi kaugelt populaarseim ja killustunud opositsioon jääb kaugele maha.

Valitsus tegi kolmapäeval avalduse, milles asetas vabaühenduste ja ülikoolide teema sisserände konteksti.

„Alanud on Ungari-vastane surve, et panna Ungari valitsust alistuma sisserände küsimuses,“ teatas valitsuse pressiesindaja Zoltán Kovács. „See on ühine punkt Sorosi organisatsioonide ja (Euroopa) Komisjoni seisukohtades Brüsselis. Ungari on valmis debattideks, aga me ei kavatse taganeda tolligi, mis puutub sisserände küsimust.“