FOTOD ja VIDEO | „Briti sõjalise jõu demonstratsioon“, uus lennukikandja HMS Queen Elizabeth saabus esimest korda kodusadamasse

Suurbritannia moodsaim ja suurim sõjalaev, 65 000-tonnine lennukikandja HMS Queen Elizabeth saabus kolmapäeval esimest korda kodusadamasse Portsmouthi.

280 meetrit pikk alus sisenes sadamasse Inglismaa lõunarannikul kell 6.10 Greenwichi aja järgi ning teda olid tervitamas tuhanded pealtvaatajad, vahendab Reuters.

HMS Queen Elizabeth on suurim sõjalaev, mis on kunagi Suurbritannia kuningliku mereväe jaoks ehitatud, teatas kaitseministeerium.

„Täna tervitame me oma vägevat uut sõjalaeva, HMS Queen Elizabethi esimest korda tema kodus,“ ütles Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon. „Ta on Suurbritannia avaldus maailmale: Briti sõjalise jõu demonstratsioon ja meie kindlaks jäämine suuremale ülemaailmsele rollile.“

Laev läbib praegu merekatsetusi. Lennukatsetused peaksid aluse tekil algama 2018. aastal.

HMS Queen Elizabethi ehitamine võttis aega kaheksa aastat. See toimus kuues linnas ja osales 10 000 inimest.

Koos sõsarlaeva HMS Prince of Walesiga on ta osa riigikaitseprogrammist, mille maksumus on kuus miljardit naela (6,58 miljardit eurot).