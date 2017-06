FOTOD ja VIDEO | Aleksei Navalnõile mõisteti 30 päeva vangistust

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi mõisteti esmaspäeval 30 päevaks vangi pärast seda, kui ta vahetult enne eilset miitingut oma Moskva kodu uksel võimude poolt kinni peeti.

Opositsionäär peeti eile pärastlõunal kinni süüdistatuna kahes haldusõigusrikkumises: meeleavalduste pidamise korra rikkumises ja politseinike korralduste eiramises, vahendab uudisteagentuur AP.

Ehkki esmaspäevase protestiaktsiooni toimumisele Sahharovi prospektil saadi ka võimude luba, teatas Navalnõi miitingu eelõhtul, et protest viiakse kesklinnale lähemale Tverskaja tänavale.

Opositsioonipoliitiku mõõt sai nädalavahetusel täis pärast seda, kui tuli välja, et surve linnavõimude poolt viis selleni, et suurem osa ettevõtetest keeldus meeleavaldajatele helitehnikat rentimast. Ta leidis, et sellega rikkus linn kokkulepet, mistõttu ka tema ei pea enam tingimustest kinni pidama.

Esmaspäeval käis üle Venemaa järjekordne meeleavalduste laine, mis olid mõeldud jätkuna märtsis korraldatud massiprotestidele. Kümnete linnade tänavatele kogunes kümneid tuhandeid inimesi.

Tuntumatest aktivistidest võeti eile vahi alla ka Ilja Jašin, Maria Baronova ja Vjatšeslav Maltsev.