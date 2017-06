FOTOD ja VIDEO | 24-korruseline korterelamu pärast ohvriterohket põlengut

Londoni politsei avaldas pühapäeval esimesed kaadrid Grenfell Toweri sisemusest.

Tulekahju 24–korruselises 120 korteriga hoones puhkes ööl vastu kolmapäeva. Kahesaja viiekümnel tuletõrjujal kulus terve ööpäev, et tulele lõplikult piir panna.

Kümned inimesed jäid majja tulelõksu, nii mõnigi elanik viskus aknast välja.

Hukkunute arv on tõusnud 58-ni, kuid politsei kinnitusel kasvab see veelgi.

Õnnetuse järel on paljud heategijad annetanud tornmaja elanikele riideid ja toiduaineid ning pakkunud öömaja. Selle kõrval on ühiskonnas siiski tunda ka rahulolematust ning heidetakse ette, et valitsus reageeris olukorrale kehvasti ja sotsiaalne lõhe ühiskonnas suureneb veelgi.

Nende meelest kulus peaminister Theresa May`l liiga kaua aega, et mahutada oma nädalakavva kohtumine põlengus kannatada saanute ja selle üleelanutega. Ühtlasi polnud hoone ohutu ning võimud ei tegutsenud piisavalt kiiresti, et anda lähedastele infot hukkunute ja vigastatute kohta ning ellujäänutele nende edasise saatuse kohta.