FOTOD JA VIDEO | 14 000 tuletõrjujat võitleb Californias suurima põlenguga arvepidamise algusest

Mendocino põleng osariigi põhjaosas on levinud 120 000 hektarile, mis on umbes võrdne Los Angelese pindalaga ning see on California suurim alates arvepidamise algusest sajand tagasi, vahendab AFP.

Tuletormiga võitleb umbes 14 000 tuletõrjujat, keda on appi tulnud nii kaugelt kui Austraaliast ja Uus-Meremaalt.

Mendocino põleng on hävitanud vähemalt 143 ehitist, millest 75 on olnud elumajad. Ohus on veel üle 11 000 muu ehitise, teatas tuletõrje.

Üks osa Mendocino põlengust, Ranchi põleng, mis kujutab endast suurimat väljakutset, on levinud üle looduslike tõkete, nagu jõed, ning üle kaevatud tuletõkkekraavi.

Tuletõrjujaid toetavad õhust helikopterid ja lennukid, sealhulgas suured DC-10-d ja Boeing 747, mis heidavad leekidele vett.

Ranchi põlengus on hukkunud kaks inimest.

Samuti Põhja-Californias möllav Carri põleng on nõudnud alates 23. juulist seitse inimelu. Ühel hetkel tekkis sellest isegi tuletornaado.

Veel ühes, Fergusoni põlengus on hukkunud kaks inimest ning see on sundinud sulgema osa Yosemite rahvuspargist.

Mitu tuhat inimest on evakueeritud, kuigi mõned on saanud loa taas koju naasta.

Ilmaennustus lubab ülejäänud nädalaks endiselt kuumust ja kuivust, mis aitab tulel levida.

Lõuna-Californias San Diego lähedal võitlevad sajad inimesed Holy põlenguga Clevelandi rahvusmetsas.

Häire on antud veel kahes rahvusmetsas Los Angelese ja Ventura maakonnas.