FOTOD | Itaalia puhkusesaart tabas maavärin, üks inimene sai surma

Itaalia puhkusesaart tabas esmaspäeva õhtul maavärin, mille tagajärjel sai surma üks inimene ja veel 25 vigastada.

Turistide seas populaarset Ischia saart raputas 4.0 magnituudine maavärin.

Üheksa inimest on kadunud pärast ühe hoone kokkuvarisemist. Politsei teatel on evakueeritud vähemalt üks hotell ja osaliselt haiglad. Võimuesindajate info kohaselt sai Casamicciolas kirikult kukkunud tükkide läbi surma naine ja kokku on varisenud mitmeid hooneid.

Saarel viibib tavapärasest rohkem päästetöötajaid seoses metspõlengute kustutamisega.