FOTOD | Iraagi peaminister kuulutas Mosulis välja võidu Islamiriigi üle

Abadi pressiesindaja sõnul on ta linnas, et teatada selle "vabastamisest" ja kuulutada välja "võit", vahendas BBC. Peaminister saabus, et "õnnitleda relvajõude ja iraagi inimesi" Islamiriigi lõpliku lüüasaamise puhul.

Iraagi väed on USA õhulöökide toel võidelnud Mosuli pärast eelmise aasta 17. oktoobrist. Lahingus osalesid lisaks Iraagi valitsusvägedele ka kurdi Peshmerga võitlejad ning sunni ja šiia araablaste üksused.

Hoolimata võidu väljakuulutamisest oli ka täna veel kuulda hajusat tulistamist, sest viimased islamistid jätkavad vastupanu.

Iraagi meedia teatel tapeti 30 islamisti, kui nad üritasid Iraagi vägede eest põgenemiseks Tigrise jõkke hüpata.

Mosuli idaosa vallutamisest teatas Iraagi valitsus juba jaanuaris. Mosuli lääneosas asuv vanalinn oma kitsaste käänduvate tänavatega pakkus aga kaitsjatele paremaid tingimusi, mistõttu selle tagasi vallutamine venis.

Lahingute käigus on linnast põgenenud 900 000 inimest ehk pool sõjaeelsest elanikkonnast.

Islamiriik on kaotanud suurema osa aladest, mida ta Iraagis enda käes hoidis, aga pole veel kaotanud kogu oma territooriumi. Ennustatakse, et peale territooriumi kaotamist jätkab Islamiriik sissisõda, kasutades selleks enesetapurünnakuid ja muid taolisi vahendeid.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A

— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017