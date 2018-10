FOTOD | Indoneesias tuuakse merest välja lennuõnnetuses hukkunute kehaosi ja isiklikke esemeid

Seni pole mingeid viiteid selle kohta, mis põhjustas lennuki allakukkumise 13 minutit pärast õhkutõusmist. Võimude teatel palus piloot luba Soekarno-Hatta lennuväljale naasmiseks enne, kui lennujuhtidega kontakt kadus, vahendab BBC News.

BBC saadud tehnilise logi andmetel oli lennukil tehnilisi probleeme eelmisel päeval Bali saarelt Jakartasse lennates. Üks instrument oli „ebausaldusväärne” ja kapten pidi juhtimise teisele piloodile üle andma.

Lion Airi tegevjuht Edward Sirait ütles täna, et kõik sai enne eilselt lendu korda.

Lend JT 610 oli eile teel Pangkal Pinangi linna, kuid probleemid tekkisid kohe. 13 minutit pärast õhkutõusmist lennuk kiirendas äkitselt ja kaotas kõrgust ning kukkus Jakartast kirdes Jaava merre.

Piirkonnas merel olnud inimesed on teatanud, et nägid lennukit taevast alla kukkumas.

Indoneesia katastroofiagentuuri juht Sutopo Purwo Nugroho teatas Twitteris, et lennuki rusude otsingutel kasutatakse sonariseadmeid.

Indoneesia transpordiohutuse ametkonna juht Soerjanto Tjahjono avaldas lootust, et vrakk leitakse täna. Otsitakse ka pardasalvesteid, mis peaksid andma võtmetähtsusega andmeid.

Otsingumeeskonnad on veest välja toonud inimeste kehaosi. Indoneesia otsingu- ja päästeagentuuri juht Muhammad Syaugi ütles kohalikule meediale, et täidetud on kümme laibakotti ja need saadetakse tuvastamiseks Jakartasse.

Lisaks lennukitükkidele on kogutud ka 14 kotitäit erinevaid reisijatele kuulunud esemeid.