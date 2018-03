FOTOD | Iisrael tunnistas avalikult arvatava Süüria tuumareaktori hävitamist 2007. aastal

Iisraeli sõjavägi tunnistas täna avalikult arvatava Süüria tuumareaktori hävitamist 2007. aastal, teatades, et õhurünnak kõrvaldas suure ohu Iisraelile ja kogu regioonile ning see oli „sõnum” teistele.

Teade operatsiooni „Kastist välja” kohta avaldati pärast seda, kui Iisraeli sõjavägi tühistas enam kui kümme aastat vana käsu, mis keelas Iisraeli ametnikel sellest rääkida, vahendab Reuters.

Pärast seda avaldati värskelt salastatuse alt vabanenud materjale, sealhulgas fotosid ja lennukist tehtud video, mis väidetavalt näitavad hetke, kui õhurünnak hävitas Al-Kubari kompleksi kõrbes Deir ez-Zori lähedal.

„Sõnum 2007. aasta rünnakust tuumareaktori vastu on see, et Iisraeli Riik ei luba luua võimekusi, mis ähvardavad Iisraeli olemasolu,” teatas sõjaväe ülem, kindralleitnant Gadi Eizencot täna tehtud avalduses. „See oli meie sõnum 2007, see jääb meie sõnumiks täna ja on jätkuvalt meie sõnum lähemas ja kaugemas tulevikus.”

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on öelnud, et on väga tõenäoline, et Al-Kubari objekt oli tuumareaktor, mida oleks tulnud deklareerida.

Süüria, kes on allkirjastanud 1970. aasta tuumarelvade leviku piiramise kokkuleppe, on alati eitanud, et objekt oli tuumareaktor või et Damaskus on teinud koostööd Põhja-Koreaga, kes väidetavalt aitas reaktorit ehitada.