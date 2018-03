FOTOD | Iirimaal tegid vargad Lidli kaupluse ekskavaatoriga maatasa

Juhtum leidis aset reedel kohaliku aja järgi kell neli pärastlõunal. Tavaliselt on Lidli kauplus sel ajal küll lahti, kuid ei olnud seda sel nädalal, kui elu jäi tormi tõttu seisma ja iirlastel soovitati erakordsete ilmaolude tõttu kodudes püsida.

Jõugul, mis koosnes üheksast iirlasest ja kahest leedukast, õnnestus Lidlist pihta panna hulgaliselt kaupa, ennekõike alkoholi, ja viia minema seif, rääkimata varastatud ekskavaatoriga kahju tegemisest.

Ametivõimudel, kel oli raskusi tiheda lumesaju ja kehvade teeolude tõttu kohapeale saabumisega, õnnestus jõuk hiljem kinni pidada.

Lidl in citywest has been looted and now destroyed. Absolutely disgraceful. People in the area will probably running low on supplies and needed this store and now it's been destroyed. Wankers. #StormEmma #BeastFromTheEast pic.twitter.com/YVwHsCcBTt

— Stephen (@HeadBeeGuy) March 2, 2018