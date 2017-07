FOTOD | Horvaatias hoiti ära metsapõlengu jõudmine Spliti linna, Montenegro palus EL-i abi

Montenegro palus Euroopa Liidu tsiviilkaitsejõududelt abi metsatulekahjudega võitlemiseks. Naaberriigist Horvaatiast teatati, et Spliti linna ähvardanud põlenguga seoses on olukord normaliseerunud.

Horvaatias oli metsatulekahju jõudnud riigi suuruselt teise linna Spliti lähistele. Hävinud oli 4500 hektarit männimetsa ja võsa, vahendab Reuters.

Esmaspäeva hilisõhtul õnnestus tuletõrjujatel ja sõjaväelastel hoida ära tule levik linna endasse ja teisipäeva hommikuks oli olukord märkimisväärselt paranenud, teatas Spliti linnapea.

Tulekahju tõttu oli arstiabi vajanud 16 inimest, teatas kohalik haigla.

„Olukord on normaliseerunud, sest tuul on vaibunud ja me oleme saanud abi ka tuletõrjelennukitelt. Olukord on palju parem kui eile õhtul. Nüüd töötame me vee- ja elektrivarustuse taastamise kallal kannatada saanud piirkondades,“ ütles Andro Krstulović Opara.

Montenegro siseministri sõnul võitlevad tuletõrjujad mitut rannikulinna ähvardavate põlengute kontrolli alla saamiseks.

Ministri sõnul palusid Montenegro võimud abi Euroopa Liidu tsiviilkaitsejõududelt.