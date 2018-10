FOTOD | Hongkongi ja Hiina Zhuhai linna vahel avati maailma pikim merd ületav sild

Sild läks maksma umbes 20 miljardit dollarit ja selle ehituses oli mitmeid viivitusi. Silla ehitus on nõudnud 18 töölise elu, vahendab BBC News.

Tavaliiklusele avatakse sild homme.

Maavärinatele ja taifuunidele vastu pidama mõeldud silla ehituseks kulus 400 000 tonni terast ehk 60 Eiffeli torni jagu.

Umbes 30 kilomeetri pikkuses ületab sild merd üle Pärlijõe delta. Laevaliikluse võimaldamiseks on keskel 6,7 kilomeetri pikkune tunnel kahe tehissaare vahel.

Ülejäänud osad on ühendusteed, viaduktid ja maismaatunnelid, mis ühendavad Zhuhaid ja Hongkongi põhisillaga.

Sild on osa Hiina plaanist luua Suur Lahepiirkond, mis ühendaks Hongkongi, Macaud ja üheksat Lõuna-Hiina linna. Piirkonnas elab 68 miljonit inimest.

Varem võttis Zhuhai ja Hongkongi vahel reisimine aega kuni neli tundi, mööda silda aga 30 minutit.

Silla ületamiseks on vaja eriluba, mille kohta kehtib kvoodisüsteem. Silla ületamine on kõigile tasuline.

Kohalik meedia on nimetanud silda „surmasillaks”. Nii Hongkongi kui ka Mandri-Hiina poolel on hukkunud üheksa töölist, seega kokku 18. Sajad töölised on saanud ehituse käigus vigastada.

Muret on tuntud ka keskkonnamõjude pärast. Keskkonnakaitsjate sõnul võib projekt olla põhjustanud tõsist kahju mereelustikule, sealhulgas kriitilises ohus olevale Hiina valgele delfiinile.

Hiina ametnike sõnul toob sild majandusele sisse kuni kümme triljonit jüaani (1,44 triljonit dollarit), kuid Hongkongis kaheldakse selles. BBC Chinese’i arvutuste järgi tooks see kasutusmaksude näol sisse vaid 86 miljonit dollarit aastas. Kolmandiku sellest neelaksid silla hoolduskulud.